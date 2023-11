Omtzigt na forse kritiek: onzin dat ik problemen slechts aankaart

Volgens Pieter Omtzigt is het "totale onzin" dat hij alleen problemen aankaart maar niet met oplossingen komt, zegt hij in een uitzending van RTL Nieuws. Hij verweert zich daarmee tegen kritiek van verschillende partijen, die hem woensdag en donderdag aanvielen.

Woensdagavond herhaalde CDA-leider Henri Bontenbal in het programma Nieuwsuur zijn kritiek dat Omtzigt in zijn ogen "iets te veel de rol van aanklager vervult" zonder zelf met perspectieven te komen. Volgens Bontenbal doet dat het vertrouwen in de politiek geen goed.

Soortgelijke kritiek kwam na Omtzigts optreden in het radioprogramma Dit is de Dag. Daar sprak Omtzigt de VVD en GroenLinks-PvdA aan op de doorrekeningen van hun verkiezingsprogramma's door het CPB. Zo viel hij de VVD aan op de voorgenomen bezuiniging op het hele budget voor ontwikkelingssamenwerking, en GroenLinks-PvdA op de hogere vermogensbelasting.

Verontwaardigd

Maar Omtzigt heeft het programma van zijn partij NSC zelf niet laten doorrekenen door het CPB, naar eigen zeggen omdat zijn nieuw opgerichte partij daar geen tijd voor had. Ook komt hij niet meer met een overzicht van "plussen en minnen" in zijn programma.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz en Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) reageerden verontwaardigd op X. "Zo werkt het niet", schreef Yeşilgöz. Zij verwacht ook van hem dat hij transparant is. Volgens Klaver past Omtzigts opstelling bij iemand uit de oppositie, en niet bij iemand die kans maakt de grootste partij te leiden. "Pieter, durf je eerlijk te worden voor 22 november, of krijgen mensen pas na de verkiezingen de rekening?"

Directe confrontatie

Tegen RTL zegt Omtzigt dat hij dat hij van alle Kamerleden het meeste heeft meegedaan aan debatten waarin wetten kritisch worden doorgelicht. Ook heeft hij veel voorstellen gedaan om wetten te verbeteren, en heeft hij verschillende plannen naar de Kamer gestuurd. Daarin staat onder meer de uitwerking hoe bijvoorbeeld een grondwettelijk hof, wat Omtzigt op wil richten, eruit gaat zien.

Partijen waren lange tijd voorzichtig om Omtzigt aan te vallen, maar inmiddels zoeken meer partijen de directe confrontatie met hem op. Zo daagde D66-leider Rob Jetten Omtzigt donderdag nogmaals uit voor een een-op-eendebat. Eerder viel hij hem al aan omdat Omtzigt geen gratis kinderopvang wil. Volt-leider Laurens Dassen denkt dat Nederland "twintig, dertig, misschien wel veertig stappen achteruit zet" als Omtzigts partij NSC gaat regeren.