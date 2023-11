Klimaatmars Amsterdam: Greta Thunberg demonstreert mee

De bekende klimaatactivist Greta Thunberg zal zich zondag aansluiten bij de klimaatmars in Amsterdam, meldt de organisatie op X. Ze geeft dan ook een speech op het Museumplein. Met de klimaatmars willen actievoerders de politiek oproepen maatregelen te nemen tegen problemen waar Nederland mee te maken krijgt. Ze hebben het over de klimaatcrisis, racisme, biodiversiteitscrisis, armoede en de wooncrisis. De Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid begint om 13.00 uur op de Dam en eindigt op het Museumplein. Daar zijn een aantal 'podiumacts'. Aan een eerdere editie van de mars in 2021 deden volgens de organisatie ruim 40.000 actievoerders mee. De Zweedse Thunberg trok wereldwijd de aandacht toen ze in augustus 2018 besloot te staken tot de Zweedse parlementsverkiezingen. Zo'n drie weken lang zat ze elke schooldag met een bord buiten het parlement, waarmee ze voorbijgangers wees op de dreigende klimaatverandering. Aansluitend zat ze er elke vrijdag; een protestactie die uitgroeide tot een internationale beweging waarbij scholieren op vrijdagen staakten voor het klimaat.