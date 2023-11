Krant: geen bewijs verkrachtingen Hamas door snelle identificatie

Door de noodzaak de talrijke doden van het Hamas-bloedbad snel te identificeren, bleek het niet mogelijk vast te stellen of slachtoffers seksueel zijn misbruikt, meldt de krant The Times of Israel. Na de slachtpartij ruim een maand geleden ging het vooral om het identificeren van de slachtoffers. Er was geen tijd voor het bepalen van de doodsoorzaak of crimineel onderzoek. "In veel gevallen waren de lichamen zo verminkt of in staat van ontbinding dat het onmogelijk was om bewijs te verzamelen", aldus de krant verder. Door de omstandigheden rond het bloedbad en de aanhoudende oorlog zijn de plaatsen delict "vervuild" voor relevant bewijsmateriaal. Israëlische media meldden eerder deze week dat de autoriteiten wel bewijzen vergaren van gevangen Hamas-strijders, ooggetuigen en opgenomen beelden. Er zou volgens die media sprake zijn van groepsverkrachtingen, genitale verminkingen en necrofilie (seks met lijken). Van de vermoedelijk 1400 doden door het bloedbad van 7 oktober zijn zo'n tweehonderd slachtoffers nog niet geïdentificeerd. Een deel werd als vermist opgegeven en is nog niet gevonden. Inmiddels is van ruim 840 burgers de identiteit vastgesteld, en van ongeveer 350 militairen.