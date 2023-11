Rutte nodigt Palestijnse leider Abbas uit voor overleg over Gaza

Premier Mark Rutte wil snel opnieuw overleggen met de Palestijnse president Mahmoud Abbas over de situatie in de regio. Hij heeft Abbas uitgenodigd om naar Den Haag te komen, laat de minister-president op het sociale medium X donderdag weten. Een dag eerder was Rutte nog in Israël en Qatar om over de oorlog tussen Israël en Hamas te praten. "In aansluiting op ons telefoongesprek gisteravond, zojuist president Abbas van de Palestijnse Autoriteit uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland op korte termijn om te spreken over de actuele ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse Gebieden en het perspectief voor de lange termijn, waarbij Nederland zich sterk maakt voor een tweestatenoplossing: een eigen, veilige staat voor de Palestijnen naast een veilig Israël", aldus Rutte.