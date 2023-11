Morbide primeur voor Amerikaanse huurmoordenaar: Executie via stikstofhypoxie

Een veroordeelde huurmoordenaar wordt over twee maanden in de Amerikaanse staat Alabama met een nieuwe methode geëxecuteerd. Hij zal pure stikstof toegediend krijgen, waarna het lichaam en de hersenen geen zuurstof meer kunnen opnemen. Een eerdere executiepoging mislukte vorig jaar.

Kenneth Eugene Smith werd in 1988 veroordeeld voor de moord op Elizabeth Sennet. Hij was ingehuurd door de echtgenoot van Sennet om de vrouw om te brengen. In 1996 volgde een nieuw proces en werd hij wederom veroordeeld. Elf van de twaalf juryleden stemden voor een levenslange celstraf, maar de rechter legde toch de doodstraf op.

34 jaar 'on death row'

De man zat al 34 jaar 'on death row' te wachten op de voltrekking van zijn vonnis, en vorig jaar november was het dan eindelijk zover. De dodelijke injectie kon echter niet worden toegediend, omdat de verplegers geen goede ader konden vinden. Na enkele uren proberen, werd de executie gestaakt.

Stikstofhypoxie

Op 25 of 26 januari 2024 komt er een nieuwe poging, maar krijgt de 57-jarige Smith executie door middel van 'stikstofhypoxie' voor zijn kiezen, stelt de gouverneur van Alabama Kay Ivey. Hierbij raakt de veroordeelde na vier of vijf ademteugen buiten bewustzijn en sterft hij binnen een paar minuten door verstikking. Het inademen van stikstof leidt niet tot dezelfde paniek als wurging, omdat de terdoodveroordeelde nog kooldioxide kan uitademen.

Experimentele methode

De datum is al vastgelegd, maar de advocaten van Smith blijven zich verzetten tegen de doodstraf. “We willen dat de rechten van onze cliënt gerespecteerd worden”, zeggen zij. “Net als de elf juryleden die niet vonden dat hij geëxecuteerd moest worden, blijven we hoopvol dat diegenen die deze zaak beoordelen zullen inzien dat een tweede poging tot executie – dit keer met een experimentele, nooit eerder gebruikte methode – ongegrond en onrechtvaardig is.”