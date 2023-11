WHO-baas: iedere tien minuten sterft een kind in Gaza

In de Gazastrook sterft er gemiddeld iedere tien minuten een kind, vertelde de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag. In een toespraak voor de VN-Veiligheidsraad zei Tedros dat "niemand in de Gazastrook veilig is, op geen enkele plek".

Sinds de oorlog tussen Hamas en Israël vijf weken geleden begon, zijn volgens de WHO meer dan 250 aanvallen gemeld op medische faciliteiten of medici in de Gazastrook. Op de Westelijke Jordaanoever gebeurde dat 25 keer. Volgens Israël verschanst Hamas zich in tunnels onder ziekenhuizen, de Palestijnse organisatie ontkent dit.

De gezondheidszorg in Gaza ligt volgens Tedros "op de knieën". De WHO-baas liet aan de Veiligheidsraad weten dat de helft van de 36 ziekenhuizen in Gaza niet meer functioneert. Instellingen die nog wel open zijn, kunnen volgens Tedros niet de gewenste zorg leveren.