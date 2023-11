AzG krijgt geen contact met Al Shifaziekenhuis in Gaza

De internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) kan zaterdagochtend geen contact meer krijgen met collega's die werken in het ziekenhuis Al Shifa in Gaza-Stad. In een bericht op X zegt de organisatie zich grote zorgen te maken over de veiligheid van patiënten en medisch personeel in het ziekenhuis. AzG liet even voor 05.00 uur in een bericht op X weten dat de aanvallen op Al Shifa "in de afgelopen uren dramatisch in intensiteit zijn toegenomen". Personeel sprak vrijdagavond volgens de internationale hulporganisatie van een "catastrofale situatie" in het ziekenhuis. Een BBC-verslaggever liet vrijdagavond weten dat de situatie rondom Al Shifa gespannen was. Ooggetuigen zeiden tegen de omroep dat ze Israëlische tanks in de buurt van het ziekenhuis hadden gezien. Volgens de ziekenhuisdirecteur bevinden zich nog zo'n 15.000 mensen in het complex. Het Israëlische leger beweert dat Hamas zich verschanst in tunnels onder het Al Shifaziekenhuis. De Palestijnse beweging ontkent dit.