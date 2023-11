Paus ontslaat conservatieve Texaanse bisschop

Paus Franciscus heeft een conservatieve bisschop in de Amerikaanse staat Texas, Joseph Strickland, ontslagen. Stickland was ruim tien jaar bisschop van het bisdom Tyler en staat bekend om zijn felle kritiek op de koers van de paus. Hij vindt dat de paus met zijn hervormingen een beleid voert "dat de waarborgen van het geloof ondermijnt". Het ontslag werd gelijktijdig in het Vaticaan en door de Amerikaanse bisschoppenconferentie bekendgemaakt zonder enige toelichting. Het komt zelden voor dat een bisschop plotseling de laan uit wordt gestuurd. Meestal worden bisschoppen in conflict met het Vaticaan kalm en waardig uit hun functie geloodst. Ze vragen dan eerst of ze om ontslag mogen vragen en na verloop van tijd mag dat. Dan accepteert de paus het verzoek tot aftreden.