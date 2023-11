Ontsnapte leeuw Italië gevangen

Inwoners van de Italiaanse kustplaats Ladispoli, niet ver van Rome, hebben zaterdag urenlang hun huizen niet kunnen verlaten omdat een circusleeuw was ontsnapt. Het roofdier brak in de namiddag uit. Pas in de loop van de avond lukte het om hem te verdoven en terug te brengen naar het circus, zei burgemeester Alessandro Grando. Op video's op sociale media is te zien hoe de leeuw gemoedelijk door de straten van de stad struinde. Grando riep de ruim 40.000 inwoners van Ladispoli op tot "grootste voorzichtigheid", terwijl circuspersoneel en politie naar het dier op zoek waren. Inwoners uitten ook kritiek op de burgemeester. Zij vinden dat hij geen toestemming had moeten geven voor een circus met leeuwen. Grando zei dat de stad daartoe niet de mogelijkheden heeft. In 2017 zou Ladispoli al eens tevergeefs geprobeerd hebben een circus te verbieden. Het is niet duidelijk hoe de leeuw is ontsnapt.