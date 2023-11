Trump wil rechtszaak over inmenging verkiezingen live op televisie

De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil dat de rechtszaak tegen hem in Washington over zijn vermeende belemmering van de presidentsverkiezingen van 2020 rechtstreeks op televisie te zien is. Dit schrijven zijn advocaten aan de rechtbank in een reactie op verzoeken van televisiezenders om het proces live te mogen uitzenden. Alleen op die manier kan het Amerikaanse publiek zien dat sprake is van een "ongrondwettelijke schertsvertoning die zich nooit meer mag herhalen", staat in het document. Volgens het stuk probeert president Joe Biden met het proces in aanloop naar de presidentsverkiezingen van volgend jaar om "illegaal en ongrondwettelijk zijn belangrijkste politieke tegenstander uit te schakelen". In de wetenschap dat de aanklachten tegen de oud-president ongegrond zijn, wil de openbaar aanklager de zaak "in het donker voeren", schrijven Trumps advocaten. "President Trump roept om zonlicht." Volgens The New York Times is de kans klein dat rechter Tanya Chutkan instemt met het verzoek van de media. Zowel het Amerikaanse strafrecht als het hooggerechtshof verbiedt camera's in federale rechtszalen, schrijft de krant. In september probeerden Trump en zijn team rechter Chutkan te laten diskwalificeren. Zij zou eerder negatieve opmerkingen hebben gemaakt over de oud-president die de zaak zouden "besmetten", staat in het wrakingsverzoek.