Tienduizenden deelnemers verwacht bij klimaatmars in Amsterdam

In Amsterdam worden zondag tienduizenden deelnemers verwacht voor een klimaatmars door de hoofdstad. De zogeheten Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid begint om 13.00 uur op de Dam en eindigt op het Museumplein. Daar zijn een aantal 'podiumacts', waaronder een speech van de bekende Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. De deelnemers van de mars willen de politiek oproepen maatregelen te nemen tegen problemen waar Nederland mee te maken krijgt. Ze hebben het over de klimaatcrisis, racisme, biodiversiteitscrisis, armoede en de wooncrisis. Bij een eerdere klimaatmars in 2021 in Amsterdam liepen 40.000 mensen mee. Vanwege de verwachte hoge opkomst zet de NS langere treinen in van en naar de hoofdstad, verdeeld over de stations Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid. De gemeente verwacht verkeershinder in de stadsdelen Zuid en Centrum. Daarom worden daar verkeersregelaars en tekstkarren ingezet en sommige trams en bussen omgeleid. De mars wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van Oxfam Novib, FNV, Fridays For Future, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Milieudefensie, DeGoedeZaak en TNI.