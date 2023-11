Automobilist rijdt 272 kilometer per uur op A8

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een automobilist betrapt op het ruim 170 kilometer per uur te hard rijden op de A8. Tijdens een lasercontrole ter hoogte van Oostzaan (Noord-Holland) werd bij de man een snelheid gemeten van 282 kilometer per uur, wat na correctie neerkomt op 272 kilometer per uur. Op de weg is 100 kilometer per uur toegestaan. De automobilist is staande gehouden. Het rijbewijs van de 40-jarige uit Assendelft is ingevorderd en ook is de auto in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie zal bekijken hoe de kwestie verder moet worden afgedaan.