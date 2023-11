Verdachte verborg moord-mes in zijn onderbroek

De hoofdverdachte van de dodelijke steekpartij op festival Solid Grooves heeft na zijn arrestatie het vermoedelijke moordwapen in zijn onderbroek meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft hij het volgens het OM verstopt en uiteindelijk weggemaakt. Dat meldt Het Parool.

De twintigjarige Derzik H. wordt door het Openbaar Ministerie (OM), samen met twee anderen, verdacht van betrokkenheid bij de dood van Jimmy Schepers uit Diemen. De 21-jarige Schepers werd op 28 mei tijdens een vechtpartij op festival Solid Grooves in het Westelijk Havengebied neergestoken. Ook twee vrienden van Schepers werden neergestoken. Zij raakten ernstig gewond.

Op videobeelden die rondgingen op sociale media was te zien hoe H. tijdens het gevecht een mes in zijn handen had. Hij werd kort na de steekpartij aangehouden bij het festivalterrein. Inmiddels beschouwt het OM hem als degene die Jimmy Schepers om het leven heeft gebracht.