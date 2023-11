Nederland bereid om gewonde kinderen uit Gaza op te vangen

Nederland is bereid om gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook op te vangen, meldt demissionair zorgminister Ernst Kuipers op X. Als daartoe een verzoek komt, zullen deze patiëntjes worden overgebracht naar een Nederlands ziekenhuis. Dat gebeurt dan via een humanitaire corridor die kan worden opgezet vanuit Gaza. Een dergelijk verzoek ligt op er dit moment niet "maar wij staan klaar om te helpen", meldt Kuipers. De EU drong zondag nog aan op het openen van corridors.

Als er kinderen uit Gaza naar Nederland komen, worden ze verspreid over zorginstellingen. Kuipers zegt dat zijn ministerie hierbij dan zal optrekken met andere ministeries en met de zorginstellingen. Het is nog niet duidelijk of er gezinsleden kunnen meekomen met het betrokken kind en of ze dan mogelijk een tijdelijk visum krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zegt dat alles zorgvuldig wordt bezien als er een verzoek ligt.

Ook meldt Kuipers dat zijn ministerie "klaarstaat om een bijdrage te leveren aan aanvullende hulp". Het gaat met name om de levering van hulpmiddelen en bijvoorbeeld materialen voor traumachirurgie. Egypte speelt een rol in de coördinatie voor Gaza van dit soort medische hulp en de opvang van patiënten. "Het meeste waar om is gevraagd, heeft de Nederlandse overheid niet zelf op voorraad. VWS kijkt nu, zowel nationaal als ook in Europees verband, hoe we kunnen zorgen dat die ook beschikbaar komen", twittert Kuipers.

De situatie in Gaza is schrijnend. Israël en Hamas leveren een hevige strijd met elkaar in de kuststrook. Israël heeft het kleine gebied, waar ruim 2 miljoen mensen wonen, weken geleden afgegrendeld van de buitenwereld. Er is een groot tekort aan water, voedsel en medicijnen. De internationale gemeenschap roept op tot gevechtspauzes zodat humanitaire hulp het gebied in kan worden gebracht. Ook kunnen buitenlanders en gewonde mensen Gaza soms uit.