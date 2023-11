Vlaamse regering opnieuw akkoord over stikstofdossier

De Vlaamse regering is het in de nacht van maandag op dinsdag eens geworden over de stikstofaanpak. De Vlaams minister-president Jan Jambon liet even voor 02.00 uur op X weten dat hij er dinsdagochtend om 10.00 uur in een persconferentie meer bekend over maakt. België kampt net als Nederland met een stikstofprobleem en moet de stikstofschade aan natuurgebieden beperken.

Volgens Belgische media worstelt de Vlaamse regering al meer dan twee jaar met het complexe stikstofvraagstuk. De Tijd meldt dat er twee keer eerder een akkoord werd bereikt. Volgens VRT raakten de regeringspartijen het maar niet eens over de regels voor vergunningen voor landbouw en industrie.

Een voorstel dat deze zomer door de partijen N-VA en Open VLD werd ingediend, is vorige maand door de Raad van State van tafel geveegd. Wat er is vastgelegd in het nieuwe akkoord, dat ook met coalitiepartij CD&V gesloten is, heeft Jambon nog niet laten weten. Volgens De Tijd staat er onder meer in dat de veertig grootste uitstoters niet meer verplicht dicht hoeven.