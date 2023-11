Ondanks draai BBB stemt senaat voor vaste huurcontracten

De Eerste Kamer heeft voor een wet gestemd waarmee vaste huurcontracten weer de norm worden. De wet van GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie leek in gevaar door een draai van de BBB: in de Tweede Kamer stemde die partij voor, maar in de senaat tegen. De BBB is daar de grootste partij, met 16 zetels. Nu mag een verhuurder nog een tijdelijk contract vragen voor maximaal 2 jaar, waarna de huurder mogelijk weer moet vertrekken. Bij iedere huurderswissel stijgt over het algemeen de huurprijs. Vooral in de grote steden leidde dit tot forse huurstijgingen. Ook leven er zorgen over de bescherming van huurders, die door de tijdelijke contracten minder zekerheid hebben. Tijdelijke huurcontracten waren mogelijk sinds 2016, ingevoerd door VVD-minister Stef Blok (Wonen). De aangenomen wet gaat alleen gelden voor nieuwe huurcontracten. Ook komen er bepaalde uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten. Onder meer het CDA en 50PLUS willen de uitvoering daarvan kritisch blijven volgen. Verdere krimp De BBB keerde zich tegen de wet, omdat de partij denkt dat die ervoor zorgt dat nog minder mensen hun woning willen verhuren. Daardoor zou het al krappe huuraanbod nog verder krimpen. Al eerder sprak de BBB steun uit voor investeerders en beleggers op de woningmarkt. In een verkiezingsdebat over het thema zei BBB-leider Caroline van der Plas meer te willen luisteren naar beleggers, die volgens haar goed weten wat er speelt op de woningmarkt. Ook nu lijkt de partij beleggers nadrukkelijk te steunen: "Jaag beleggers en investeerders niet weg van de woningmarkt en zorg ervoor dat eigenaren hun woning willen blijven verhuren", aldus de partij in een onlineverklaring.