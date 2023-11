Timmermans niet te spreken over optreden Thunberg bij klimaatmars

Frans Timmermans vindt het "heel jammer" dat de bekende Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg afgelopen weekeinde bij een grote klimaatmars in Amsterdam ook het conflict in het Midden-Oosten erbij sleepte. Dat zegt de politiek leider van GroenLinks-PvdA in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Thunberg gaf op het podium op het Museumplein het woord terug aan een Palestijnse activiste die eerder was afgekapt omdat zij de omstreden anti-Israëlische leus "from the river to the sea' had uitgesproken. Deze uitspraak wordt ook gebruikt door terroristische organisaties als Hamas en wordt gezien als een oproep tot de vernietiging van Israël. Timmermans is niet blij met deze actie van Thunberg, omdat zij daarmee het klimaat "heel erg in een politieke controverse" trekt. "Dan haken mensen af en dat moeten we juist niet hebben." Hij gaat niet in op de vraag of zij nog het gezicht van de internationale klimaatbeweging kan zijn maar: "ik vind het wel heel moeilijk hoor".