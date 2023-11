Israëlische krijgsmacht: inval in Al Shifaziekenhuis is nog bezig

De Israëlische krijgsmacht (IDF) zegt dat de "precieze en gerichte operatie tegen Hamas" in het Al Shifaziekenhuis in Gaza woensdagochtend nog altijd bezig is. Ook zouden couveuses en babyvoedsel bij het ziekenhuis zijn afgeleverd voor de kleine kinderen die daar liggen. Volgens de IDF wordt het ziekenhuis door Hamas gebruikt als basis. Hamas ontkent dat. Een functionaris van het ministerie van Volksgezondheid, dat in handen is van Hamas, zei vanuit het ziekenhuis dat er vele tientallen soldaten en commando's in het ziekenhuis waren. De omstandigheden waren daar voor de inval al slecht, omschrijft de directeur van het ziekenhuis. "Door het ziekenhuiscomplex liggen lichamen verspreid en er is geen stroom meer in het mortuarium." De krant The Washington Post belde in de nacht van dinsdag op woensdag met een arts in het ziekenhuis, Ahmed Al Mokhallalati. Hij sprak van "aanhoudende vuurgevechten en bombardementen rond het ziekenhuis". De verslaggever hoorde tijdens het interview knallen.