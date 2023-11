Biden wil twee-statenoplossing Israël en Palestijnen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft duidelijk gemaakt aan de Israëlische premier Netanyahu dat een twee-statenoplossing het enige antwoord is op het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Dat zei hij op een persconferentie in Californië na afloop van een ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. Een bezetting van de Gazastrook zou een vergissing zijn, aldus Biden. Biden zei verder dat hij alles doet wat hij kan om de gijzelaars vrij te krijgen die de Palestijnse militante beweging Hamas nog in haar macht heeft sinds de grootscheepse aanval op Israël op 7 oktober. Naar verluidt zijn er nog een kleine 240 gijzelaars. De VS zijn niet van plan om daarvoor militairen te sturen, aldus de president. Er is sprake van een deal over de vrijlating van vijftig gijzelaars in ruil voor een bestand van drie dagen in Gaza, humanitaire hulp en vrijlating van Palestijnse vrouwen en kinderen uit Israëlische gevangenissen. Bij de onderhandelingen daarover zouden ook Qatar en de Verenigde Staten betrokken zijn. Hamas zou ingestemd hebben en Israël zou het akkoord nog bestuderen.