Mensenrechtenorganisatie sleept Poetin voor Strafhof

De internationale organisatie voor humanitair recht Global Rights Compliance stapt naar het Internationale Strafhof om de Russische president Vladimir Poetin aan te klagen. Dat schrijft de Britse krant The Independent. Volgens Global Rights Compliance - een organisatie van advocaten en experts op het gebied van internationale samenwerking - plande Moskou de grootscheepse roof van graan in Oekraïne, nog voor de inval in februari 2022, om een hongersnood te genereren. Bij de inval werden opzettelijk regio's en infrastructuur van graanproductie onder vuur genomen, aldus Global Rights Compliance. Vóór de inval, al in december 2021, kocht Rusland vrachtwagens om graan te transporteren en drie vrachtschepen. Volgens Global Rights Compliance toonde dat de planning van de plundering van voedsel "op een nooit vertoonde schaal" aan. Uithongering Binnen een week na de invasie hadden de Russen het beheer van boerderijen al overgenomen en ten tijde van de piekproductie voerde Rusland 12.000 ton graan per dag af uit alle bezette gebieden. Global Rights Compliance hoopt dat het Strafhof overgaat tot vervolging van Poetin voor het gebruik van uithongering als oorlogswapen. De Russische president wordt al vervolgd voor het onwettig deporteren van kinderen uit bezette Oekraïense gebieden.