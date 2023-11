Wie vaak naar de wc moet, is in West Maas en Waal het beste af

Wie vaak naar de wc moet, is in de Gelderse gemeente West Maas en Waal het beste af. Daar zijn de meeste mogelijkheden buitenshuis. De gemeente heeft Veere van de troon gestoten, dat vorig jaar als beste plaats voor mensen met hoge nood uit de bus kwam en nu op de derde plaats staat. Op de tweede plaats staat dit jaar Amersfoort, kortgeleden ook al gelauwerd als European City of the Year.

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en de organisatie achter de HogeNood-app doen jaarlijks onderzoek naar de mogelijkheden om elders dan thuis naar de wc te gaan, betaald of gratis. Zij doen dat onder meer om aandacht te vragen voor de volgens hen één op de vier Nederlanders die er door het toilettekort minder vaak op uit durven. Ze baseren de gegevens op de wc's die je via de app kunt vinden.

Het Brabantse Steenbergen heeft de top weliswaar niet gehaald, maar verbetert van alle gemeenten het snelste. Ze klauterde driehonderd plekken omhoog naar plaats 28. Over de hele linie gaat de beschikbaarheid van toiletten er iets op vooruit. De onderzoekers geven de 'toiletvriendelijkheid' dit jaar een 4,7 na de 4,5 vorig jaar.

Lokaal beleid

Het aantal wc's dat je inmiddels in de HogeNood-app kunt vinden is opgelopen tot 8300. "De stijging is vooral het gevolg van meer lokaal beleid, meer gemeenten die partner zijn van de HogeNood-app en betere navolging van de toiletnorm: om de vijfhonderd meter een toilet in stads- en dorpscentra", zegt Leonie Klabbers, adjunct-directeur van de MLDS.

Het is echter volgens haar echter vooral het resultaat van enkele gemeenten die veel doen, terwijl er "veel te veel gemeenten in gebreke blijven". Een 4,7 is nog geen voldoende, benadrukt ze.

Klabbers zegt dat een op de drie mensen door het geringe goed toegankelijke wc's een mindere levenskwaliteit ervaart. Nederland steekt soms schril af bij andere oorden. "Zo zijn in Parijs 750 openbare toiletten voor twee miljoen mensen, en heeft Nederland er zevenhonderd voor achttien miljoen. Daarvan zijn er ook nog eens 220 urinoir en maar 176 rolstoeltoegankelijk", vertelt Klabbers.