Tientallen invallen in Duitsland om onderzoek islamitisch centrum

De Duitse autoriteiten hebben tientallen invallen gedaan vanwege een onderzoek naar een islamitisch centrum in Hamburg. Het ging om meer dan vijftig doorzoekingen in verschillende deelstaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek zou verband houden met mogelijke steun voor de Hezbollahbeweging in Libanon en het handelen tegen de grondwettelijke orde in Duitsland. Bij de invallen zijn naar verluidt honderden agenten en onderzoekers ingezet.