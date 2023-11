Waar heel veel mensen gevangen zitten en waar juist niet

De kaart toont het aantal gevangenen in elk land over de hele wereld per 100.000 mensen. De gegevens zijn afkomstig uit de dertiende editie van de World Prison Population List voor oktober 2021. Er is goed te zien hoe groot de verschillen zijn.

De Verenigde Staten vormen de uitschieter aan de top met 629 gevangenen per 100.000 inwoners, oftewel 0,629% van de Amerikanen zit op elk moment in de gevangenis. Aan het andere uiterste ligt San Marino, waar 0 gevangenen per 100.000 inwoners voorkomen.

In Nederland zitten er volgens die lijst van iedere 100.000 inwoners en 60 gevangen. In België zijn dat er 90 en in Duitsland 70