Netanyahu: lukt ons niet zo min mogelijk slachtoffers te maken

Israël is "niet succesvol" in zijn pogingen het aantal burgerslachtoffers in Gaza te minimaliseren. Dat zei Benjamin Netanyahu donderdagavond in een interview met het Amerikaanse CBS News. De Israëlische premier reageerde op de vraag of hij niet bang is dat het Israëlische geweld in de Gazastrook alleen maar tot meer haat zal leiden onder Palestijnen. "Elke burgerdode is tragisch", zei Netanyahu. "En we zouden er niet een moeten hebben, want we doen alles wat we kunnen om burgers uit de gevarenzone te houden". Hij refereerde aan onder meer de pamfletten die de Israëlische luchtmacht donderdag boven het zuiden van de Gazastrook uitstrooide en waarmee Palestijnen worden opgeroepen om te vluchten. "Maar helaas, we zijn niet succesvol", vervolgde hij. Volgens het ministerie van Gezondheid in Gaza zijn al meer dan 11.500 Palestijnse burgers om het leven gekomen door het oorlogsgeweld. Onder hen zijn 4700 kinderen. Netanyahu herhaalde ook dat het niet de bedoeling is om Gaza te bezetten, maar om het gebied te "deradicaliseren". Daarbij verwees hij naar Duitsland en Japan, waar na de Tweede Wereldoorlog onder geallieerde leiding een "cultuurverandering" tot stand werd gebracht. "We hebben hier een cultuurverandering nodig", zei hij. "En dat betekent niet alleen ervoor zorgen dat Gaza wordt gedemilitariseerd, maar ook dat Gaza wordt gederadicaliseerd."