Media: Israël belegert ziekenhuis op Westelijke Jordaanoever

Israëlische troepen zijn vrijdagochtend Jenin binnengetrokken en hebben het grootste ziekenhuis in de stad op de Westelijke Jordaanoever omsingeld, melden Al Jazeera en het Palestijnse persbureau Wafa. Personeel van het Ibn Sina-ziekenhuis zou zijn opgeroepen om met de handen in de lucht het complex te verlaten en op de binnenplaats door soldaten worden gefouilleerd. Volgens Al Jazeera zijn telefoon- en internetverbindingen afgesloten en zit een deel van de stad zonder stroom. Het hoofd van de ambulancedienst in Jenin zei tegen persbureau Reuters dat ook drie burgers zijn omgekomen door een Israëlische drone-aanval op de stad.