CNV: ‘Diplomaterreur’ houdt tienduizenden werklozen van baan

Tienduizenden werklozen staan onnodig aan de kant, omdat ze niet het juiste diploma hebben, meldt het AD. Terwijl ze wel over de vaardigheden en ervaring beschikken. Dat is doodzonde vindt vakbond CNV.

CNV-voorzitter Piet Fortuin vindt dat Nederland lijdt aan een 'diplomaterreur'. Daarom blijven tienduizenden mensen onnodig aan de kant. Volgens Fortuin kunnen werklozen pas aan de slag als ze het juiste diploma hebben, terwijl dat vaak niet nodig is.

In de kinderopvang zijn momenteel 30.000 vacatures. Gegadigden moeten minstens een opleiding op het niveau van mbo-4 hebben. Fortuin vindt dat onbegrijpelijk. Volgens de vakbondsman beschikt 'iedereen die kinderen kan opvoeden' over de kwaliteiten om in de kinderopvang te werken.