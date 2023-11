Timmermans over opmerking overgewicht: Wilders is een pestkop

De opmerking die Geert Wilders (PVV) donderdag tijdens het SBS6-verkiezingsdebat maakte over het overgewicht van Frans Timmermans, laat volgens de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA wederom zien dat hij een pestkop is. "Hij heeft van pesten een businessmodel gemaakt. Wie verzint nou een woord als kopvoddentaks?", zegt Timmermans. "U kunt eisen tot u een ons weegt en dat zal wel even duren", zei Wilders tegen Timmermans in het debat. Dat kwam de PVV-voorman vrijdag op felle kritiek te staan in een publicatie van het AD, onder meer van de Stichting Over Gewicht. "Wij die overgewicht hebben, weten dat je altijd ontspannen en met een lach moet reageren", aldus Timmermans. Hij zegt er zelf wel tegen te kunnen, maar vindt dat politici het goede voorbeeld horen te geven. Ook Pieter Omtzigt noemt de opmerking van Wilders "weinig fraai".