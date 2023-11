Muurschildering Anne Frank in Milaan vernield en beklad

Een muurschildering in Milaan van een betraande Anne Frank die een Israëlische vlag vasthoudt, is vernield en beklad. Haar afbeelding is onherkenbaar gemaakt en over haar heen zijn de woorden "Gaza Free" gekalkt. Dat melden diverse internationale media waaronder de New York Post. De straatkunst op het Piazza Castello is gemaakt door AleXsandro Palombo, exact een maand na de verrassingsaanval van Hamas op Israëlische burgers op 7 oktober. Naast Anne Frank staat een andere muurschildering, met een meisje met een traditionele keffiyeh, een 'Palestijnse sjaal', die een vlag van Hamas verbrandt. De afbeeldingen maken deel uit van het project 'Onschuld, Haat en Hoop' van Palombo, net als een muurschildering van een jongen uit het getto van Warschau (in de Tweede Wereldoorlog). Die staat met zijn handen omhoog terwijl hij wordt gegijzeld door Hamas-militanten. Ook die schildering is vernield, waardoor alleen een militant en een kindsoldaat uit Gaza zijn overgebleven. Opstaan tegen haat Palombo veroordeelt de vernielingen scherp. "Het gebaar van deze antisemitische racisten is om de herinnering uit te wissen en zo hun terroristische gedachten op te dringen, maar deze laffe acties intimideren mij niet. Ik zal de vrijheid van meningsuiting in onze democratie blijven verdedigen. En met mijn kunst zal ik blijven ageren tegen de terreur waarin ze ons willen meesleuren", zegt hij volgens de Jewish Chronicle. De kunstenaar vindt dat het vernielen van zijn werken de betekenis ervan alleen maar versterkt en "een demonstratie is van terroristisch denken dat de vrijheid van ons allemaal ondermijnt". De Italiaanse vicepremier Matteo Salvini spreekt "schande" van de vernielingen. "Dergelijke acties horen niet thuis in onze samenleving", zegt hij tegen de Jerusalem Post. "We moeten samen opstaan tegen haat."