VN-topman diep geschokt door doden VN-scholen Gazastrook

Topman Antonio Guterres van de Verenigde Naties zegt "diep geschokt" te zijn dat twee VN-scholen in de Gazastrook in minder dan 24 uur zijn gebombardeerd, waarbij tientallen mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, zijn gedood en gewond zijn geraakt. Dat "terwijl ze veiligheid zochten in gebouwen van de Verenigde Naties." Secretaris-generaal Guterres benadrukt dat honderdduizenden Palestijnse burgers bescherming zoeken in complexen van de Verenigde Naties in heel Gaza door de intensievere gevechten tussen Israël en Hamas. Hij wijst er opnieuw op "dat onze gebouwen onschendbaar zijn." De oorlog veroorzaakt een "onthutsend en onaanvaardbaar aantal burgerslachtoffers", aldus de VN-topman verder. Hij wil een onmiddellijk staakt-het-vuren om hulpverlening mogelijk te maken. Eerder had VN-mensenrechtenchef Volker Türk verklaard dat "de verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen 48 uur in Gaza bijna niet te geloven zijn". Hij sprak zijn afschuw uit over de dodelijke bombardementen op de scholen die dienst deden als opvangplek en over de situatie in het Al Shifaziekenhuis. De situatie is volgens Türk in strijd met de bescherming van burgers volgens het internationaal recht.