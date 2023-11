In Egypte zijn 29 vroeggeboren baby's aangekomen die waren geëvacueerd uit een ziekenhuis in de Gazastrook. Ze zouden via de Rafah-grensovergang uit Gaza zijn gehaald. In het Al Shifaziekenhuis lagen tientallen vroeggeboren baby's, die verzorging nodig hadden omdat in dat ziekenhuis de stroom was uitgevallen. Bovendien is het ziekenhuis beschoten en binnengevallen door Israëlische troepen.