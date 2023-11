VVD-leider Yeşilgöz sluit samenwerking met ‘premier Wilders’ uit

Mocht Geert Wilders van de PVV de grootste worden bij de verkiezingen en premier willen worden, dan stapt de VVD niet met hem in een coalitie. Dat zei VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz dinsdag bij Sven op 1 op NPO Radio 1. Op de vraag of Yeşilgöz zou "dienen" onder Wilders, zegt ze: "Dat zie ik niet gebeuren. Ten eerste zie ik Wilders niet de grootste worden. Ik denk dat Nederlanders een leider zoeken voor het land die kan verbinden, die de boel bij elkaar houdt, er is voor alle Nederlanders. Ons land ook internationaal kan aanvoeren en daarnaast zie ik Wilders ook niet een meerderheid kunnen vormen. Dus er zijn verschillende redenen waarom ik dat niet zie gebeuren en waarom ik het ook niet ga doen." Meeregeren met 'premier Wilders' is dus geen optie voor Yeşilgöz, maar de PVV uitsluiten als coalitiepartner als háár partij de grootste wordt is niet uitgesloten. Al wordt samenwerken wel lastig, stelt ze. Dat Wilders een Nexit wil, geen klimaatmaatregelen treft en de houding van de PVV-leider ten aanzien van Rusland en de islam noemt ze "echt slecht". Volgens haar is het "evident" dat er hele grote verschillen zijn tussen beide partijen.