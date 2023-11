Hoe vaak is de NS op tijd? Dit zijn de trajecten met de meeste vertraging

De trein raast alsmaar verder van station naar station; je komt mogelijk zelfs op plaatsen waar je nog nooit bent geweest. Totdat seinstoringen, de HSL of blaadjes op het spoor opdoemen, dan is het uit met de pret. Vooral in het westen van het land, in de driehoek Amsterdam – Tilburg – Den Haag, is er relatief veel vertraging bij de NS, blijkt uit hun meest recente halfjaarverslag.

Driehoek Amsterdam – Tilburg – Den Haag

Een trein is in de NS-statistieken officieel te laat als de vertraging langer is dan vijf minuten. En dat gebeurt het vaakst tussen Rotterdam en Tiburg. Liefst 31,4 procent van de treinen komen op dat traject te laat aan. Ook tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal is het sappelen, want daar komt 26,3 procent niet op tijd. Het traject Rotterdam – Breda completeert de top drie met 26 procent te laat.

Ook de retourtrajecten van bovenstaande lijnen staan in de top tien. Amsterdam CS, Rotterdam CS, Den Haag CS, Breda, Schiphol en Tilburg zijn de stations die steeds terugkomen. Dit komt doordat al deze lijnen deels gebruikmaken van een hogesnelheidslijn(HSL)-spoor, of worden bereden door treinen die een deel van het voortraject over het HSL-spoor rijden.

HSL is de boosdoener

De HSL heeft een ander voltage en beveiligingssysteem dan het hoofdrailnet, wat 'de techniek complex maakt', schrijft de NS. "Daarnaast rijden veel internationale treinen over de HSL, die vaak vertraagd vanuit het buitenland de HSL op rijden." Bovendien is de dienstregeling 'krap gepland'.

Op de HSL rijden slechts 78,2 procent van de treinen op tijd, wat onder het afgesproken minimum van 82,1 procent ligt. Over het hoofdrailnet doet de NS het beter. 91,5 procent van de treinen is minder dan vijf minuten vertraagd. Dit ligt exact op het streven van 91,5 procent punctualiteit.