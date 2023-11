Ook bij EenVandaag/Ipsos groeit PVV, VVD virtueel grootste partij

Ook in een peiling van EenVandaag en Ipsos lijkt de PVV bezig te zijn met een eindsprint. Volgens de peiling kan de partij van Geert Wilders rekenen op 27 zetels, tien meer dan een week geleden. De VVD blijft virtueel de grootste met 29 zetels, NSC zakt weg naar 19 zetels. De slotpeiling is met onzekerheidsmarges omgeven, benadrukken de peilers zelf. Bij de grote partijen gaat het om marges van ongeveer 2,5 procent. Het is dan ook niet met zekerheid te zeggen welke partij in de peiling de grootste is.

Vooral kiezers die bij de vorige verkiezingen thuisbleven, overwegen nu een stem op de partij van Wilders, aldus EenVandaag en Ipsos. De afgelopen weken stond zijn partij redelijk stabiel tussen de 17 en de 18 virtuele zetels.

Hoewel de verwachting is dat GroenLinks-PvdA veel strategische stemmers voor zich weet te winnen (de partij staat in de peiling op 24 zetels), groeit ook D66 virtueel: naar zo'n elf zetels in de peiling.

Er zijn meer onzekerheden naast de marges in de peilingen: minder dan de helft van de gepeilde kiezers weet zeker wat hij gaat stemmen. Het aandeel kiezers dat zeker is van zijn stem, is iets gegroeid: van 40 procent vorige week naar 46 procent nu.