Maximumsnelheid op ringweg Parijs naar 50 kilometer per uur

De maximumsnelheid op de ringweg van Parijs gaat omlaag. Automobilisten mogen vanaf september volgend jaar niet sneller dan 50 kilometer per uur rijden, nu is dat nog 70 kilometer per uur. De stad Parijs wil daarmee de milieuvervuiling door het wegverkeer terugdringen. Elke dag rijden zo'n 1,5 miljoen voertuigen over de ringweg en daarmee is de Boulevard Périphérique een van de drukste snelwegen ter wereld. Het verkeer loopt er regelmatig vast. De gemiddelde snelheid is volgens de gemeente zo'n 50 kilometer per uur en in de spits tussen de 35 en 40 kilometer per uur. De snelheidsverlaging gaat in na de Olympische Spelen in Parijs. De gemeente heeft ook besloten dat een van de rijstroken alleen mag worden gebruikt voor bussen, taxi's en carpooling. De wijzigingen maken deel uit van een groter klimaatplan dat de gemeente woensdag heeft gepresenteerd. Minder parkeerplaatsen Parijs is ook van plan om 60.000 parkeerplaatsen te schrappen en de ruimte te gebruiken voor meer groen. Daarnaast moet de stad tegen 2026 130.000 extra fietsparkeerplaatsen tellen en zo'n 180 kilometer aan fietspaden hebben aangelegd. Touringcars met toeristen mogen vanaf 2024 het stadscentrum niet meer in. Dat betekent dat toeristen aan de rand van de stad moeten overstappen op het openbaar vervoer. Parijs heeft onder de socialistische burgemeester Anne Hidalgo al meerdere maatregelen genomen voor het klimaat, tegen verkeersoverlast en om het autoverkeer te ontmoedigen. Zo gingen de parkeerkosten omhoog en kwamen er meer fietspaden. In 2021 werd de maximumsnelheid op bijna alle wegen in de Parijs teruggebracht naar 30 kilometer per uur.