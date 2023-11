COC Nederland: winst PVV is uiterst zorgelijk

"Uiterst zorgelijk", zo noemt COC Nederland de winst waar de PVV volgens de exitpoll op kan reken in de Tweede Kamer. "We zijn geschokt", zegt Philip Tijsma van die organisatie. PVV-leider Geert Wilders wakkert de "gure wind" die afgelopen jaren is opgestoken richting de lhbti-gemeenschap "alleen maar verder aan", zo stelt hij. Volgens Sophie Schers van Transgender Netwerk Nederland leeft er "veel angst" in de gemeenschap. Wilders doet volgens Schers uitspraken die "zowel anti-lhbti als anti-moslim" zijn. De angst is dus vooral groot onder queer migranten en moslims, zo ziet zij. Ook Tijsma van COC meent dat de 35 zetels die Wilders volgens de exitpoll krijgt "eigenlijk voor alle minderheden" zorgelijk zijn. PVV tekende het Regenboog Stembusakkoord niet. Dat is een lijst met afspraken over lhbti-emancipatie. Ook in het partijprogramma van de PVV vond Tijsma "niks positiefs over lhbti'ers". Beide clubs verwachten van andere partijen dat ze "woord houden" als het gaat om het waarborgen van de rechten van lhbti'ers en andere minderheden. Zo tekende de VVD het regenboogakkoord wel, legt Tijsma uit. Nieuw Sociaal Contract, dat volgens de exitpoll 20 zetels krijgt, deed dat overigens niet. Tijsma noemt wel één "lichtpuntje": "de regenbooggemeenschap is heel weerbaar. Tegenstand maakt onze beweging alleen maar strijdbaarder. Dat verwacht ik ook voor de komende jaren. Kom maar op."