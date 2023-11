PVV krijgt meer stemmen dan VVD twee jaar geleden

Ongeveer 2,3 miljoen mensen hebben woensdag op de PVV gestemd. De partij van Geert Wilders doet het daarmee beter dan de VVD in 2021 en 2017. Daar stemden toen 2,2 miljoen mensen op. In 2012 kreeg de partij van Rutte iets meer 2,5 miljoen stemmen. GroenLinks-PvdA werd woensdag de tweede partij met 1,57 miljoen stemmen, op korte afstand gevolgd door de VVD met bijna 1,53 miljoen mensen. Ook Nieuw Sociaal Contract trok ruim een miljoen kiezers. De partij van Pieter Omtzigt kreeg bijna 1,3 miljoen stemmen. D66 was twee jaar geleden goed voor ruim 1,5 miljoen stemmen, maar daar bleven nu bijna 630.000 van over. Kleinste partij De kleinste partij is de Politieke Partij voor Basisinkomen. Die staat op iets meer dan duizend stemmen. Twee jaar geleden waren De Groenen de kleinste partij met ruim honderd stemmen. Ongeveer tien gemeenten moeten hun uitslag nog doorgeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Ook de stemmen van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de briefstemmen van Nederlandse kiezers in het buitenland zijn nog niet binnen.