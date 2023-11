Kranten spreken van ‘monsterzege’ en ‘overrompelende’ winnaar PVV

De Nederlandse kranten noemen de overwinning van de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen een "monsterzege". Dat de partij van Geert Wilders zo groot wordt, in de laatste prognose staat ze op 37 zetels en laat ze alle overige partijen ver achter zich, komt voor veel ochtendbladen als een grote verrassing. Trouw spreekt van een politieke aardverschuiving en noemt de PVV "de overrompelende winnaar van de verkiezingen." Volgens de krant is het een scenario waar niemand rekening mee hield, "ook niet de winnaar zelf". Daarmee sluit Nederland aan bij een Europese rechts-populistische trend. "De kiezer heeft de politieke lijnen in Nederland uitgegumd en opnieuw getrokken." NRC ziet het tijdperk-Rutte eindigen met "een rechts-populistische revolte die het Binnenhof op zijn grondvesten doet schudden". In de ogen van de krant overtreft de verkiezingszege van de PVV "alle verwachtingen". En maakt deze zege het ondenkbaar dat de partij van Geert Wilders "niet de kans krijgt om in ieder geval te proberen een rechtse coalitie te vormen". Het medium wijt het grote succes van de partij aan de sterke tv-optredens van Wilders in de slotfase van de campagne en zijn bereidheid zijn anti-islamitische voorstellen in de ijskast te zetten. De Telegraaf kopt: Nederland rechtsaf. De krant concludeert dat de kiezer Nederland "heeft opgezadeld met een breinbreker van ongekende proporties". De lust bij andere partijen om met de PVV in zee te gaan is lang niet overal even groot. "Daarmee belooft de formatie opnieuw een monsterklus te worden." Nu NSC van Pieter Omtzigt ongeveer 20 zetels heeft gekregen is de partij volgens De Telegraaf groot genoeg "om in de formatie als sleutelpartij te gaan fungeren." Het Financieele Dagblad spreekt van een spectaculaire winst voor Wilders die "politiek Den Haag op zijn kop zet". De VVD moet waarschijnlijk tien zetels inleveren en gaat naar 24. Het FD zegt dat die uitslag "vooral een grote nederlaag voor de nieuwe leider Dilan Yesilgöz" is en wijst erop dat haar voorganger nooit minder dan 31 zetels haalde. Volgens het AD kan niemand meer om de PVV heen na een "verpletterende zege" en omschrijft die als een "rechtse directe". De krant vindt dat de winst van Wilders niet op zichzelf staat en wijst erop dat in veel Europese landen anti-migratiepartijen in de lift zitten. "De kiezer heeft afgerekend met het beleid van de afgelopen jaren." Het Nederlands Dagblad schrijft dat "politiek Den Haag in shock" is "over de monsterzege van de eenmansbeweging". De Volkskrant stelt vast dat met de winst van PVV en Pieter Omtzigts NSC er een rechtse meerderheid is in de Tweede Kamer en dat vorming van een rechtse coalitie voor de hand ligt.