Enorme prijsverschillen: Kopers halen hun neus op voor woningen met slecht energielabel

Een steeds groter deel van de verkochte woningen heeft een hoog energielabel, constateert het Kadaster na onderzoek. Ook is het verschil in verkoopprijs tussen goed en slecht geïsoleerde huizen veel groter dan voorheen.

Er werden in de eerste drie maanden van dit jaar 10.400 woningen met een A-label verkocht tegenover 8500 woningen in het tweede kwartaal van 2020. Bij F- en G-label-woningen liepen de aantallen juist terug van 5700 naar 4000 over dezelfde periodes.

Opvallend is dat het prijsverschil tussen het hoogste en het laagste energielabel enorm is opgelopen. In het eerste kwartaal van 2020 waren woningen met energielabel A 60.000 euro duurder dan G-labels, maar sinds dit jaar zijn huizen met een hoge duurzaamheidsscore gemiddeld maar liefst 140.000 euro meer waard, meldt het Kadaster.

De prijzen van koopwoningen zijn het afgelopen jaar aanzienlijk gedaald. Deze daling was het sterkst bij woningen met energielabel F en G. Het Kadaster vindt het 'opvallend' dat appartementen groter dan 80 m2 het hardst dalen in prijs, en dan vooral huizen met een slecht energielabel. Kleine appartementen met een hoog energielabel houden hun waarde (en warmte) beter vast.