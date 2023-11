Timmermans (GL-PvdA): uitslag zadelt ons op met grote opdracht

GroenLinks-PvdA is dan gegroeid na de verkiezingen, de winst van rechtse partijen komt hard binnen, zegt lijsttrekker Frans Timmermans. "We zijn ware democraten, dus dit is een uitslag die wij moeten respecteren." Maar het is ook een uitslag "die ons met een grote opdracht opzadelt", aldus de zichtbaar aangeslagen sociaaldemocraat bij de eerste vergadering van zijn fractie na de verkiezingen. Links moet iedereen het gevoel geven erbij te horen nu de PVV de grootste partij is geworden, vindt Timmermans. De verkiezingen mogen dan achter de rug zijn, de campagne "begint nu pas". Maar het initiatief ligt nu wel bij de PVV en andere rechtse partijen, vindt hij. Die hebben van de kiezer de opdracht gekregen met oplossingen te komen. Timmermans kreeg van zijn fractie een staande ovatie. GroenLinks-PvdA-politicus Jesse Klaver zei alsnog blij te zijn met de linkse samenwerking.