Leger Israël: blijven nog minstens twee maanden vechten in Gaza

Na de gevechtspauze tussen Hamas en Israël in de Gazastrook is het Israëlische leger van plan om er nog minstens twee maanden "intens" strijd te leveren. Dat zegt volgens Israëlische media minister van Defensie Yoav Gallant. Woensdag had Gallant al verkondigd dat de Israëlische aanvallen op de Gazastrook "met volle kracht doorgaan" na het aflopen van het staakt-het-vuren. Maar in sommige hoofdsteden werd toch gehoopt dat het bestand een positief vervolg krijgt. Volgens onder meer The Times of Israel zei Gallant donderdag tegen troepen dat ze zich moeten organiseren, wapens moeten herbevoorraden en zich klaarmaken om de gevechten verder te zetten. Gallant wil naar eigen zeggen druk blijven uitoefenen zodat meer gijzelaars, die door Hamas in de Gazastrook worden vastgehouden, naar Israël terug kunnen. Hamas heeft in een deal met Israël toegezegd om vijftig vrouwen en kinderen vrij te laten die de militante groepering op 7 oktober naar de Gazastrook ontvoerde. Israël laat in ruil 150 gevangen Palestijnse vrouwen en tieners vrij. Ook begint vrijdag om 07.00 uur een staakt-het-vuren van vier dagen.