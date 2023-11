Ollongren: zorgen in het buitenland over winst PVV en Oekraïne

Demissionair defensieminister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft via haar buitenlandse collega's veel zorgen gehoord over de gevolgen van de winst van de PVV voor de oorlog in Oekraïne. Zij vrezen dat Nederland stopt met de levering van F-16-gevechtsvliegtuigen en andere militaire steun als de partij van Geert Wilders in de regering komt. "Ik hoop en verwacht dat die steun blijft", zegt de bewindsvrouw van D66. "Maar ja, de PVV is wel de grootste", vervolgt Ollongren. "De PVV is in het verleden nooit enthousiast geweest over het steunen van Oekraïne, sterker nog, heeft zich ook wel pro-Russisch uitgelaten." In haar verkiezingsprogramma spreekt de partij van Wilders weliswaar over de "Russische agressor" die "onrechtmatig Oekraïne is binnengevallen", maar enthousiast over wapenleveringen is de PVV niet. De partij wil geen geld en materieel zoals F-16's naar Oekraïne sturen. Ollongren wil er "alles aan doen dat het niet die kant op gaat", zegt ze. De bewindsvrouw vindt dit niet alleen een kwestie van solidariteit, maar ook belangrijk voor de eigen veiligheid. Ze is ervan overtuigd dat Rusland niet zal stoppen met oorlog voeren als het een overwinning boekt in Oekraïne.