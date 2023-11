VVD wil niet in kabinet, alleen ‘kabinet van winnaars’ gedogen

VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil niet met haar partij in een kabinet. Daarvoor is het verlies van tien zetels te groot, zegt zij voorafgaand aan een bijeenkomst met de fractievoorzitters en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Wel wil zij een "kabinet van winnaars" eventueel gedogen. Eerder noemde zij de PVV van Geert Wilders en NSC van Pieter Omtzigt de grote winnaars van de verkiezingen. Yeşilgöz wil tijdens de formatie wel aan tafel zitten om "kaders" mee te geven aan de formerende partijen. Zij ontkent dat zij met deze opstelling een rechtse formatie moeilijker zou maken. "Ik wil oprecht niks moeilijker maken, maar juist een constructief centrum-rechts kabinet vooruithelpen." De VVD-leider vindt het logisch om nu niet mee te doen aan het kabinet. De kiezer heeft volgens haar aangegeven dat het wel "wat minder VVD" mag. "Ik hoor ook uit de partijen: VVD, sla toch een rondje over." Verder gaat haar partij "de Kamer in".