Omtzigt: ‘bijzondere’ opstelling VVD bemoeilijkt formatieproces

NSC-leider Pieter Omtzigt noemt de weigering van de VVD om deel te nemen aan een kabinet "bijzonder". Ook dat dit aan de pers werd meegedeeld vlak voordat de beoogde fractievoorzitters met elkaar in gesprek gingen, vindt hij opmerkelijk. "Het bemoeilijkt in elk geval het formatieproces", zegt Omtzigt desgevraagd, terwijl de formatie toch al een moeilijke puzzel is. VVD-leider Dilan Yeşilgöz kondigde vrijdagochtend vlak voor een overleg tussen de beoogde fractievoorzitters aan dat haar partij niet wil meeregeren. Mogelijk wil ze wel een "kabinet van winnaars" aan de macht helpen en ondersteunen. Nu wordt nog nadrukkelijker naar NSC gekeken als mogelijke regeringspartner van de PVV van Geert Wilders, die bij de verkiezingen een monsterzege boekte en met afstand de grootste partij is.