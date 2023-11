Mag je als Nederlander met een buitenlands kenteken rijden?

In hoeverre is het toegestaan om als Nederlander binnen onze landsgrenzen in een auto met een buitenlands kenteken te rijden? AD-lezer Rein Spanjer is hier benieuwd naar en krijgt antwoord van autoredacteur Niek Schenk.

“Ik woon als pensionado gedeeltelijk in Portugal en heb daar ook een auto met Portugees kenteken en verzekering op mijn naam. Klopt het dat ik met deze auto overal mag rijden, behalve in Nederland?”, vraagt Spanjer.

“Het ligt eraan hoe u bij het Basisregister Personen (BRP) ingeschreven staat: als ingezetene (inwoner) of als niet-ingezetene (iemand die het land verlaten heeft). Gemeenten houden de persoonsgegevens van burgers bij in dat BRP en bij de registratie gaat het erom in welk land u het grootste deel van het jaar woont”, legt auto-expert Schenk uit in het AD.

“Woont u langer dan vier maanden per jaar in Nederland, dan bent u een ingezetene en mag u inderdaad niet in Nederland met een buitenlands kenteken rijden. Maar u kunt wel voor maximaal twee weken een tijdelijke vrijstelling aanvragen bij de Belastingdienst.”

“Deze regels hebben namelijk alles te maken met de aanschafbelasting (bpm) en wegenbelasting (mrb) die inwoners van ons land zouden kunnen ontwijken door hier permanent in een auto met buitenlands kenteken te rijden. Wie langer dan vier maanden per jaar in Nederland woont, moet daarom zijn auto van een Nederlands kenteken voorzien en dit laten registreren door de RDW. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert dat hij achteraf alsnog de belastingen moet betalen. Mogelijk volgt er ook nog een boete”, aldus Schenk.