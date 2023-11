NASA ontvangt bericht via laser op miljoenen kilometers afstand

Het is wetenschappers van NASA gelukt om een bericht te ontvangen dat via een laser werd verzonden op een afstand van bijna 16 miljoen kilometer, schrijft CNN. Het bericht werd verstuurd vanaf de ruimtesonde Psyche die op weg is naar de gelijknamige asteroïde die zich ophoudt in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter. De ruimtesonde werd in oktober gelanceerd en legt de komende zes jaar een afstand van 3,6 miljard kilometer af om de asteroïde te bereiken. Voor het experiment om met een laser over grote afstanden data te zenden en ontvangen werd een laser gebruikt die 10 tot 100 keer sneller data kan versturen dan radiozenders die NASA bij andere missies gebruikt. De data werden op 14 november ontvangen door de Hale-telescoop in het Palomar-observatorium in Californië, schrijft de Amerikaanse nieuwssite verder. Het is volgens CNN niet de eerste keer dat er berichten per laser zijn verzonden en ontvangen, maar het is wel de eerste keer dat dit vanaf zo'n grote afstand gebeurde.