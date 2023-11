Egypte krijgt ‘positieve signalen’ over verlenging gevechtspauze

Egypte zegt dat het "positieve signalen" heeft gekregen van alle partijen voor een verlenging van de gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Het tijdelijke bestand in de Gazastrook zou mogelijk nog een of twee dagen langer duren en dan zouden zowel Hamas als Israël meer mensen vrijlaten. De gevechtspauze ging vrijdagochtend in en duurt in principe vier dagen. In die periode laat Hamas vijftig gijzelaars gaan en laat Israël 150 Palestijnse gevangenen vrij. Bovendien wordt de rust aangegrepen om veel meer humanitaire hulp Gaza in te laten komen. De Israëlische overheid zei al bij het bekendmaken van de deal met Hamas dat het een mogelijkheid was om die te verlengen. Per extra dag zouden dan nog tien gijzelaars vrij moeten worden gelaten. Egypte heeft net als Qatar bemiddeld bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Israël en Hamas en voert daarom ook nu nog veel gesprekken met beide partijen.