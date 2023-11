Hamas stelt tweede vrijlating gijzelaars uit

Hamas heeft de tweede vrijlating van gijzelaars uitgesteld. De militante Palestijnse beweging wil dat Israël zich aan de afspraken houdt en meer vrachtwagens met noodhulp toelaat in het noorden van de Gazastrook. Vrijdag begon een vier dagen durende gevechtspauze waarin in totaal vijftig gijzelaars en 150 Palestijnse gevangenen moeten worden vrijgelaten. Dat gebeurt in groepen en vrijdag verliep de eerste gevangenenruil zonder problemen. De boodschap van Hamas volgde op berichten in Israëlische media dat de ruil van zaterdag om "technische" redenen een kleine vertraging had opgelopen. Een bron van Hamas had vlak voordat het uitstel bekend werd juist tegen het Franse persbureau AFP gezegd dat de gijzelaars al waren overgedragen aan medewerkers van het Rode Kruis. Dat is tegengesproken door de Israëliërs.