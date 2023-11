Hoekstra: China moet armere landen helpen bij klimaatverandering

De Europese klimaatcommissaris Wopke Hoekstra vindt dat China meer moet doen om armere landen te helpen die getroffen worden door klimaatverandering. Hij zegt tegen The Observer dat de Chinezen moeten gaan bijdragen aan het nog op te richten klimaatschadefonds, waar de komende weken veel over gesproken zal worden op de klimaattop COP28.

"We hebben zo veel meer geld nodig dat we in feite iedereen die kan betalen nodig hebben om bij te dragen", aldus Hoekstra over het fonds. Het is de bedoeling dat rijke landen geld storten in zo'n klimaatschadefonds en dat ontwikkelingslanden dat geld kunnen gebruiken voor de averij die klimaatverandering veroorzaakt. Armere landen dragen vaak minder bij aan de uitstoot van broeikasgassen en zouden daarom minder verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering, zo is het idee.

Hoekstra wil dat niet alleen China, maar ook andere grote economieën meer bijdragen. "Ik zeg tegen China en andere landen die aanzienlijke economische groei hebben doorgemaakt en echt meer welvaart hebben dan dertig jaar geleden, dat daar verantwoordelijkheid bij komt kijken. Simpelweg omdat het eerlijk is en omdat het probleem zo groot is, dat we echt iedereen nodig hebben."

Klimaatschadefonds

Hoekstra is pas ruim een maand Eurocommissaris en zal op de klimaattop moeten proberen om rijke westerse landen, opkomende economieën en ontwikkelingslanden op een lijn te krijgen over een klimaatschadefonds. Hij sprak eerder deze maand ook al met de Chinese klimaatgezant om Beijing aan te sporen ambitieuzere doelen te stellen. China heeft wereldwijd de hoogste uitstoot, maar per hoofd van de bevolking ligt de uitstoot van landen als Qatar, de Verenigde Staten en ook Nederland hoger.

COP28 begint komende donderdag in Dubai en duurt bijna twee weken.