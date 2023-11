New York Times: Biden niet naar klimaattop in Dubai

De Amerikaanse president Joe Biden is niet aanwezig bij de klimaattop die donderdag begint in Dubai. Dat heeft een medewerker van het Witte Huis zondag verklaard tegenover The New York Times. Een reden voor de afwezigheid van Biden geeft de bron niet. De krant schrijft dat verschillende hooggeplaatste medewerkers van het Witte Huis hebben aangegeven dat de president de afgelopen weken is opgeslokt door het conflict rond de Gazastrook, waarbij hij onder meer een rol had in de gesprekken rond het tijdelijke staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars. Op klimaattop COP28 worden leiders uit bijna tweehonderd landen verwacht. De speciale klimaatgezant van de VS John Kerry zal wel aanwezig zijn op de top, net als onder meer de Britse koning Charles en paus Franciscus.