Proces over onthoofde Franse leraar Samuel Paty begint

In Parijs begint de rechtszaak tegen zes minderjarigen voor betrokkenheid bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty op 16 oktober 2020. Een van hen zou een valse beschuldiging hebben geuit die de aanleiding voor de moord zou zijn geweest en de rest wordt verdacht van het vormen van een criminele organisatie.

Paty toonde in een les over de vrijheid van meningsuiting spotprenten van de islamitische profeet Mohammed. Enkele dagen nadat op sociale media boze berichten hierover waren verschenen, werd hij onthoofd door een 18-jarige extremist. De dader werd kort na de moord in de buurt van Paty's middelbare school doodgeschoten door de politie.

Een meisje heeft volgens Franse media toegegeven te hebben gelogen over Paty's les, waar ze zelf niet bij was. De destijds 13-jarige scholiere verklaarde thuis dat de leraar alle moslims tijdens de les had verzocht het klaslokaal te verlaten en dat ze was geschorst na het uiten van kritiek. Ze probeerde de echte reden voor haar schorsing thuis geheim te houden. Haar vader had zich op sociale media boos uitgelaten over de leraar en had opgeroepen tot actie.

De vijf andere verdachten worden ervan beschuldigd dat ze tegen betaling bij de school op wacht stonden en Paty aanwezen aan de dader. Dit zouden ze tegen betaling hebben gedaan. De vijf waren op dat moment 14 en 15 jaar oud. Het proces vindt achter gesloten deuren plaats bij de jeugdrechtbank in Parijs en duurt tot 8 december.